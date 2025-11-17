Calciomercato. Giusvalla ai box per il maltempo, ma arrivano quattro innesti di mercato

La nota giallo-azzurra:

Il presidente del Giusvalla FC è lieto di annunciare l'arrivo di quattro nuovi giocatori nella rosa della squadra: Samuele Dabove, Alessandro Fiorito, Davide Penso e Simone Gerundo.

"Con l'aggiunta di questi quattro elementi, la nostra squadra si rafforza ulteriormente e acquista un mix di esperienza e gioventù che ci sarà molto utile per affrontare le prossime sfide", ha dichiarato il presidente. "Siamo particolarmente felici di accogliere questi ragazzi, che apporteranno la loro qualità e la loro passione al nostro team."

Il Giusvalla FC non si ferma qui: altre novità sono attese a breve, e la squadra continua a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.

"Benvenuti, ragazzi!"