Giudice Sportivo | Promozione. Cinque giocatori fermati almeno per un turno, il Pontelungo perde Roascio

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 27/09/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
POGGI GUIDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAROFIGLIO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ALESSI DIEGO (FINALE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
NJIE ALHAGIE (SAN CIPRIANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LEMBO GIOVANNI (BORGO INCROCIATI)
CONTI FILIPPO (CALVARESE 1923)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB GENOA)
ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
FALSINI FILIPPO (ANGELO BAIARDO)
GIOLFO MATTEO (ANGELO BAIARDO)
CASTELLO FABRIZIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BELLOTTI EMILIANO (FINALE)
SARACCO JACOPO (FINALE)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CONTE LORENZO (LERICI F.C.)
GRIECO GIORGIO (LERICI F.C.)
ROSSI DENNIS (LERICI F.C.)
MAGISTRELLI FEDERICO (LEVANTO CALCIO)
DIELI AARON (MAGRA AZZURRI)
CHIODI ALESSIO (MASONE)
LUCAGROSSI ALESSANDRO (PRAESE 1945)
BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
DEMARTINI GUILLERMO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
TORNARI MARCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PLANDO FRANCESCO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CHIRIACO MATTIA (ANGELO BAIARDO)
COCCONI LUCA (ANGELO BAIARDO)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)
DODERO MATTEO (ATLETICO QUARTO)
ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)
PAFFUMI NICOLO (ATLETICO QUARTO)
BELUFFI LUCA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PARODI ALFREDO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FABBRUCCI ALESSIO (CA DE RISSI SG)
FRIULI FABIO (CA DE RISSI SG)
DONDERO CESARE (CALVARESE 1923)
PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)
BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)
DERI ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)
MARINO MATTIA (CAMPESE F.B.C.)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
SIMONELLI ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR)
MOUFID ISSAM (CASARZA LIGURE)
ANDREANI DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
GALASSI MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
LAPPERIER NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
ROSAIA CRISTIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
SPELLA GEREMIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DOTTO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LUPI JACOPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
URCIUOLI MARCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ROSSI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
COSTA AMEDEO (LERICI F.C.)
MAMELI MATTEO (LERICI F.C.)
CHIARELLO CRISTIAN (LITTLE CLUB GENOA)
ZAMPIGA LUCA (LITTLE CLUB GENOA)
CASTROPIGNANO MATTEO (MAGRA AZZURRI)
OTTONELLO NICOLO (MASONE)
ALBERTONI LUCA (OLIMPIC 1971)
GJOKA RAMADAN (OLIMPIC 1971)
MASSA SIMONE (PONTELUNGO 1949)
ARDIGO ANTONIO ALFREDO (PRAESE 1945)
CANI ALEKSANDRO (PRAESE 1945)
SERRA JAUCH SANCHE MOISES DAVIDE (PRAESE 1945)
FORNARO ANDREA (SAMPIERDARENESE)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
ANDRE DANIEL (SAN DESIDERIO)
ROVERI NICOLO (SAN DESIDERIO)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
ARZARELLO DARIO (SAN FRANCESCO LOANO)
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
GASCO FILIPPO (SAN FRANCESCO LOANO)
SIRIU RICCARDO (SAN FRANCESCO LOANO)
AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
IEMOLO NDIAYE KARIM (SESTRESE BOR. 1919)
ANZALONE MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)
IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)
PALLANCA SIMONE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)