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Altri sport | 02 ottobre 2026, 13:29

Volteggio | Torneo delle Regioni, terzo posto per le finalesi delle Perle Nere di Giuele

immagine di repertorio

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La rappresentativa ligure torna dalla Coppa delle Regioni di Volteggio con un terzo posto nella categoria L e una sesta posizione nel Trofeo Nazionale. A comporre la squadra sono state le atlete del Centro Ippico L&S e Le Perle Nere di Giuele, impegnate in una competizione che ha riunito diverse realtà del panorama nazionale.

Sul podio della Coppa delle Regioni, davanti alla Liguria, sono salite Veneto e Lazio. La rappresentativa ligure ha preceduto invece la Lombardia e altre formazioni di riferimento della disciplina, confermando il livello raggiunto dal movimento regionale.

A scendere in campo per la squadra sono state Melissa Merlo, Alice Daneri e Cloe Rossin, protagoniste delle prove che hanno permesso alla Liguria di ottenere il risultato finale. Una partecipazione caratterizzata anche dalla collaborazione tra i due centri ippici, con le atlete impegnate a lavorare insieme durante l'intera manifestazione.

La trasferta ha coinvolto anche gli agonisti individuali. Arianna Berruti e Neva Budds hanno gareggiato nella categoria D Over, mentre Anita Preti e Marco Ottonello sono stati impegnati nell'Individuale 1 Stella Junior. Per tutti si è trattato di una prova affrontata anche con cavalli messi a disposizione per l'occasione e non abitualmente utilizzati in gara.

Tra i risultati individuali spicca inoltre la medaglia di bronzo conquistata da Marco Ottonello nella Coppa delle Regioni.

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