Calcio | Celle Varazze. Il dg Cioeta annuncia ulteriori novità: "La rosa sarà ulteriormente modificata. Ottimo l'impatto tra mister Gardini e la squadra"

La sosta forzata, dopo il rinvio di Bra - Celle Varazze, ha dato la possibilità al nuovo gruppo di lavoro del Celle Varazze di poter godere di qualche giorno in più per conoscere la squadra. Mister Gardini ha iniziato il proprio lavoro con l'organico biancoblu, seppur il nuovo direttore generale Paolo Cioeta abbia annunciato di fatto diverse novità in arrivo per la rosa delle civette.



Direttore, come procede il lavoro operativo di questo primo periodo? Non deve essere semplice subentrare e prendere in carico la gestione arrivando da 600 chilometri di distanza.

"Non è la situazione ideale, ma la società ci sta garantendo la massima serenità operativa, strutturando un progetto di rilevante importanza. Stiamo lavorando bene e in un clima disteso. Com'è naturale che sia, con l'avvento della nuova guida tecnica è stato necessario effettuare alcune valutazioni: stiamo formalizzando l'uscita di alcuni elementi non più funzionali al progetto per inserire profili con caratteristiche maggiormente idonee alle nostre esigenze".



In merito alle uscite, sembrano imminenti le partenze di Calcagno, Graziani e Scarrone.

"Noto con piacere che diverse indiscrezioni sono già di pubblico dominio. Al momento stiamo definendo ed effettuando gli ultimi passaggi su varie trattative. Confidiamo di concludere le operazioni prioritarie entro la settimana, in modo da poter poi valutare eventuali ulteriori interventi".



Quale sarà la portata quantitativa delle operazioni di questo mercato?

"L'obiettivo è mantenere un sostanziale equilibrio numerico tra uscite ed entrate. A fronte di tre o quattro partenze, procederemo con un pari numero di innesti. In questa fase non sono ammessi margini di errore: dobbiamo operare con la massima precisione, fermo restando che l'ultimo giudizio spetterà sempre al campo".



State puntando su elementi già noti alla dirigenza per ridurre i rischi di inserimento?

"Certamente. Privilegiamo profili con qualità umane e tecniche ben conosciute; affidarsi a soluzioni incerte in questo momento non sarebbe opportuno. L'intento è andare a colpo sicuro, ben consapevoli che l'efficacia del lavoro svolto trova poi riscontro nei risultati sportivi".



Qual è l'impatto di mister Gardini sulla squadra? In questa situazione la concretezza è fondamentale.

"La classifica attuale impone la massima concretezza, considerando anche che dobbiamo ancora disputare il recupero di Bra. Se vogliamo considerare l'aspetto positivo, la sosta di due settimane ha consentito al mister di svolgere un lavoro approfondito sul piano tattico e, soprattutto, psicologico. La risposta del gruppo è stata estremamente positiva e collaborativa, e ci auguriamo di vederne presto i frutti sul campo".