“Sarò longevo perché mi muovo”: a Savona un convegno sulla prevenzione e il valore dell’attività fisica

Nella Sala Rossa del comune di Savona, promosso dal Centro Provinciale Libertas Savona, si è svolto il convegno “Sarò longevo perché mi muovo” Savona HM 2025″. Relatore principale dell'evento è stato il professor Domenico Palombo presidente di A.Ma.R.VI. Sono intervenuti, il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno, il consigliere provinciale Libertas Savona, Cristina Bosio, il fisioterapista della Nazionale di Mtb, Luca Musella, Fulvia Veirana di Auser Genova. Moderatore il giornalista Paolo Colombo. L'iniziativa ha avuto il patrocinio del comune di Savona e la collaborazione della Associazione Chicchi di Riso ETS, Relaxioni e Aps A.Ma.R.VI.



L'evento, già proposto con successo nella Mezza di Genova, che ha riscosso molto interesse, è stato dedicato alla salute e all’importanza della prevenzione, per approfondire i benefici dell’attività fisica sulla qualità della vita. Il punto di partenza è stato fissato da un dato ineluttabile dell'ISTAT: raggiunti i 65 anni, l'aspettativa di vita media attuale è di altri 20. Sono molti anni. Le cure mediche ci sanno curare sempre più, ma aumentano anche i casi di malattie degenerative. Visto così è paradossale: avremo tempo in più, ma lo passeremo a curarci.



Quindi dipende da noi: o speriamo che qualcuno ci dia la pillola per non invecchiare o iniziamo ad avere un approccio integrato e precoce alla longevità. E una buona longevità è quella in cui si è fit, in forma, è quella in cui si riesce ad avere e mantenere resistenza, massa muscolare ed elasticità sempre efficienti e in cui si sta bene con se stessi.L’attività fisica non è solo un mezzo per mantenere il corpo in forma, ma si rivela essenziale per la prevenzione di patologie, il miglioramento della postura e il supporto nel recupero dopo un intervento chirurgico.