Calcio, Celle Varazze. Domenica in campo per i biancoblu nonostante il rinvio, Barletta: "Seduta utile per tarare alcuni aspetti"

A una settimana dalla sfida casalinga contro il Derthona, il direttore sportivo del Celle Varazze, Umberto Barletta, è intervenuto ai microfoni di Radio PNR per fare il punto sul momento della squadra. I biancoblu sono stati costretti ai box a causa dell'allerta arancione, ma si sono comunque presentati in mattinata sul terreno dell'Olmo - Ferro per proseguire le proprie sessioni di allenamento.

«Nelle ultime stagioni siamo andati fortissimo: velocissimi nel lavoro sul campo e con risultati immediati. La Serie D - ha spiegato Barletta - è una categoria importante, composta da società storiche e strutturate. Anche noi stiamo crescendo, non solo tecnicamente ma anche come risorse interne societarie. Per me e per il mister è la prima volta in D, c’è grande entusiasmo e voglia di lavorare, e credo che finora ci stiamo comportando bene. Il nostro obiettivo è la salvezza, con l'auspicio di riuscire a conquistarla nel minor tempo possibile.

Domenica scorsa non siamo scesi in campo per l’allerta arancione, ma durante la mattinata ci siamo comunque allenati, lasciando il campo prima della chiusura dell'impianto. E' stata una sessione comunque utile - ha chiosato il ds biancoblu - per tarare alcuni aspetti".

La partita con il Derthona si preannuncia ostica, ma le civette vogliono finalmente festeggiare tra le mura amiche:

«Buttu in Liguria ha sempre fatto molto bene, ha vinto in ogni categoria in cui ha lavorato. Conosciamo bene lui e conosciamo i liguri che giocano nel Derthona, come Scalzi. È una squadra con una rosa importante e sarà una partita difficile. Abbiamo bisogno di punti, soprattutto in casa, dove finora ci è mancato qualcosina.»