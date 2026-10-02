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Calcio | 02 ottobre 2026, 11:06

Calcio | Eccellenza: le designazioni arbitrali per la quarta giornata

Savona - Campomorone sarà diretta da Trabucco

Savona - Campomorone sarà diretta da Trabucco

ARENZANO FOOTBALL CLUB – CARCARESE

Arbitro: Federico Bray (Alessandria)

Assistenti: Francesco Monaci (Genova), Alessandro Valdi (Chiavari)
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – GOLFO PARADISO PRO RECCO C.A.

Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)

Assistenti: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia), Gioia Dainese (Chiavari)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – CAIRESE

Arbitro: Giorgia Arcoleo (Palermo)

Assistenti: Lorenzo Toro (Chiavari), Catello Gasparo (Genova)
 

LAVAGNESE 1919 A.S.D. – ALBISSOLE 1909

Arbitro: Francesco Righetti (Genova)

Assistenti: Gianluca Sanguinetti (La Spezia), Florjana Doci (Savona)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – PIETRA LIGURE 1956

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistenti: Samuele Marchetti (Chiavari), Nicola Penasso (Albenga)
 

RIVASAMBA H.C.A. – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistenti: Emmanuel Crova (Chiavari), Daniele Pistis (Genova)
 

SAMMARGHERITESE 1903 – VALLESCRIVIA 2018

Arbitro: Mattia Schenone (Genova)

Assistenti: Matthias Crisafulli (Genova), Andrea Chiefalo (Savona)
 

SAVONA FBC 1907 – CAMPOMORONE SANT'OLCESE

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistenti: Michele Bernardini (Genova), Lorenzo Trucco (Imperia)

Redazione

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