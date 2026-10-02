Calcio | Eccellenza: le designazioni arbitrali per la quarta giornata

ARENZANO FOOTBALL CLUB – CARCARESE
Arbitro: Federico Bray (Alessandria)
Assistenti: Francesco Monaci (Genova), Alessandro Valdi (Chiavari)
ATHLETIC CLUB ALBARO – GOLFO PARADISO PRO RECCO C.A.
Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistenti: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia), Gioia Dainese (Chiavari)
FOOTBALL GENOVA CALCIO – CAIRESE
Arbitro: Giorgia Arcoleo (Palermo)
Assistenti: Lorenzo Toro (Chiavari), Catello Gasparo (Genova)
LAVAGNESE 1919 A.S.D. – ALBISSOLE 1909
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistenti: Gianluca Sanguinetti (La Spezia), Florjana Doci (Savona)
MOLASSANA BOERO A.S.D. – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistenti: Samuele Marchetti (Chiavari), Nicola Penasso (Albenga)
RIVASAMBA H.C.A. – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistenti: Emmanuel Crova (Chiavari), Daniele Pistis (Genova)
SAMMARGHERITESE 1903 – VALLESCRIVIA 2018
Arbitro: Mattia Schenone (Genova)
Assistenti: Matthias Crisafulli (Genova), Andrea Chiefalo (Savona)
SAVONA FBC 1907 – CAMPOMORONE SANT'OLCESE
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistenti: Michele Bernardini (Genova), Lorenzo Trucco (Imperia)