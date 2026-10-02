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Calcio | 02 ottobre 2026, 19:06

Calcio | Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

DInapoli dirigerà Oneglia - Golfodianese

DInapoli dirigerà Oneglia - Golfodianese

Le designazioni.

GIRONE A

ALTARESE 1929 - CISANO Jacopo Lanciaprima (Genova)

ANDORA 1966 - VILLANOVESE Alessandro Cattunar (Imperia)

ARGENTINA ARMA - OSPEDALETTI CALCIO Matteo Francesco Andreazza (Savona)

CENGIO - CAMPOROSSO Filippo Ferrara (Savona)

DEGO CALCIO - QUILIANOVALLEGGIA Mattia Calo (Albenga)

ONEGLIA CALCIO - GOLFO DIANESE 1923 Simone Dinapoli (Savona)

VALLECROSIA ACADEMY ASD - NOLESE R.G. 1946 2001 Gabriele Semeria (Imperia)

VELOCE 1910 - SPERANZA 1912 F.C. Samuele Baccino (Savona)

GIRONE B

BOLZANETESE VIRTUS - VOLTRI 87 Gabriele Chiari (Genova)

CELLA - S.G. BATTISTA Luca Bocedi (Novi Ligure)

MURA ANGELI - ROSSIGLIONESE Fabio Cannella (Genova)

PEGLIESE - G.S. GRANAROLO Filippo Conti (Genova)

RABONA VIA DELL ACCIAIO - OLD BOYS RENSEN Loris Giuffra (Chiavari)

SASSELLO - MULTEDO 1930 Pietro Pollero (Savona)

SAVIGNONE - PRIAMAR A.S.D. Giorgio Minniti (Genova)

VALSECCA SPORT FUN - SERRA RICCO' 1971 Manuel Rodio (Genova)

Redazione

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