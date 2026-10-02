Calcio | Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

Le designazioni.
GIRONE A
ALTARESE 1929 - CISANO Jacopo Lanciaprima (Genova)
ANDORA 1966 - VILLANOVESE Alessandro Cattunar (Imperia)
ARGENTINA ARMA - OSPEDALETTI CALCIO Matteo Francesco Andreazza (Savona)
CENGIO - CAMPOROSSO Filippo Ferrara (Savona)
DEGO CALCIO - QUILIANOVALLEGGIA Mattia Calo (Albenga)
ONEGLIA CALCIO - GOLFO DIANESE 1923 Simone Dinapoli (Savona)
VALLECROSIA ACADEMY ASD - NOLESE R.G. 1946 2001 Gabriele Semeria (Imperia)
VELOCE 1910 - SPERANZA 1912 F.C. Samuele Baccino (Savona)
GIRONE B
BOLZANETESE VIRTUS - VOLTRI 87 Gabriele Chiari (Genova)
CELLA - S.G. BATTISTA Luca Bocedi (Novi Ligure)
MURA ANGELI - ROSSIGLIONESE Fabio Cannella (Genova)
PEGLIESE - G.S. GRANAROLO Filippo Conti (Genova)
RABONA VIA DELL ACCIAIO - OLD BOYS RENSEN Loris Giuffra (Chiavari)
SASSELLO - MULTEDO 1930 Pietro Pollero (Savona)
SAVIGNONE - PRIAMAR A.S.D. Giorgio Minniti (Genova)
VALSECCA SPORT FUN - SERRA RICCO' 1971 Manuel Rodio (Genova)