Calcio | 16 novembre 2025, 12:29

Calcio, Dego. Il rinvio a ridosso del match con l'Albingaunia irrita Mignone: "E' inaccettabile che ad ogni allerta capitino episodi del genere"

"La partita doveva essere rinviata ieri, al massimo stamattina presto"

I dirigenti del Dego stavano ancora sistemando il campo quando, attorno a mezzogiorno, è arrivata la comunicazione del rinvio del match con l'Albingaunia.

Un avviso estremamente tardivo per il dirigente biancoblu Massimo Mignone.

"Non far giocare la partita tra noi e l'Albingaunia è estremo buon senso, così come per le altre gare del girone. Troppo pericoloso far muovere i giocatori in autostrada sotto allerta arancione.

Una scelta talmente di buon senso che è paradossale che sia arrivata a poche ore dalla partita. Il match doveva essere posticipato a data da destinarsi o stamattina presto o ieri. Un buon numero dei nostri giocatori si è mosso da Savona, altri stavano raggiungendo il campo da diverse località della Val Bormida, mentre i nostri dirigenti erano al campo per i preparativi della gara.

Ad ogni allerta succedono episodi del genere: è inaccettabile. Siamo felici che l'Albingaunia sia rimasta in sicurezza, ma noi ci siamo dovuti muovere in un contesto non sicuro".


 

Lorenzo Tortarolo

