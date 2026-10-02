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Calcio | 02 ottobre 2026, 17:24

Calciomercato | Ora è ufficiale, Federico Calcagno ha firmato per la Carcarese

Calciomercato | Ora è ufficiale, Federico Calcagno ha firmato per la Carcarese

La nota biancorossa:

L’A.S.D. Carcarese è lieta di annunciare l’ingaggio di Federico Calcagno.

Centrocampista centrale classe 2005, Calcagno è un profilo giovane ma già dotato di una solida esperienza in categorie importanti. Dopo aver svolto un percorso formativo di prim'ordine nei settori giovanili di società blasonate come Virtus Entella e Vado, si è affermato tra i grandi vissuti da protagonista un biennio di alto livello con la maglia del Celle Varazze. Con i biancoblu ha conquistato la vittoria del campionato di Eccellenza, prima di confrontarsi con profitto con il palcoscenico nazionale della Serie D.

Benvenuto nella famiglia biancorossa Federico 

cs

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