Calciomercato | Ora è ufficiale, Federico Calcagno ha firmato per la Carcarese

La nota biancorossa:

L’A.S.D. Carcarese è lieta di annunciare l’ingaggio di Federico Calcagno.



Centrocampista centrale classe 2005, Calcagno è un profilo giovane ma già dotato di una solida esperienza in categorie importanti. Dopo aver svolto un percorso formativo di prim'ordine nei settori giovanili di società blasonate come Virtus Entella e Vado, si è affermato tra i grandi vissuti da protagonista un biennio di alto livello con la maglia del Celle Varazze. Con i biancoblu ha conquistato la vittoria del campionato di Eccellenza, prima di confrontarsi con profitto con il palcoscenico nazionale della Serie D.



Benvenuto nella famiglia biancorossa Federico