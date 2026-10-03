Calcio | Albingaunia | La dirigenza bianconera a Bolzano, è nata ufficialmente la partnership con il Sudtirol

Visita a Bolzano per l'Albingaunia, pronta ad ufficializzare il via del rapporto di collaborazione con il Südtirol. L’intesa tra le due società riguarderà diversi ambiti dell’attività calcistica, dalla prima squadra al settore femminile, fino al vivaio.

Il club altoatesino metterà a disposizione della società ingauna anche occasioni di confronto e aggiornamento per i propri tesserati. I profili giovanili pià promettente potranno inoltre essere visionati direttamente dagli staff del Südtirol e partecipare a esperienze presso le strutture del club che milita in Serie B.

Particolare attenzione sarà riservata al movimento femminile dell’Albenga. La collaborazione prevede infatti attività finalizzate a creare ulteriori opportunità di formazione e confronto per le calciatrici.

Il progetto comprenderà infine un versante dedicato alla gestione societaria. Sono previsti incontri e momenti formativi rivolti ai tecnici e ai componenti della struttura organizzativa dell’Albenga, con contenuti legati sia agli aspetti sportivi sia alla gestione del club.

L'accordo punta a sviluppare un rapporto strutturato tra le due realtà, andando oltre la sola attività sul terreno di gioco e coinvolgendo anche la formazione delle figure che operano in campo ma anche dietro la scrivania.