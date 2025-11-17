Calcio, Gianmarco Basso decisivo, il gol all'Alcione rilancia il Novara (VIDEO)

Non è stato un gol affatto banale quello che Gianmarco Basso è riuscito a mettere a segno ieri contro l'Alcione.

Il giocatore andorese, scuola Finale, ha infatti permesso al Novara di tornare alla vittoria in trasferta, espugnando il campo del club milanese.

La rete è artivata a una ventina di minuti dalla fine, agevolata dal cross di Alberti; Basso è stato bravissimo a controllare il pallone nonostante il terreno inzuppato dalla pioggia, battendo il portiere orange con una "puntata" da calcetto.

Per il centrocampista classe 1999 è il primo gol in campionato, figlio anche della grande continuità che ha saputo dimostrare una volta sbarcato all'interno del mondo professionistico. Sono infatti già più di 100 le presenze in Serie C, suddivise con i colori di Vibonese, Ancona e Novara.