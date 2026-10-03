Calcio | Alessio Iannolo passa alla Carrarese, l'attaccante ponentino giocherà in Primavera 3

Nuova esperienza per Alessio Iannolo, l'attaccante classe 2009 da poche ore è un nuovo giocatore della Carrarese. Il figlio d'arte ponentino entrerà a far parte del vivaio gialloblu e sarà inserito all'interno dei ranghi della Primavera 3.

Iannolo è reduce dalla stagione vissuta con la maglia Virtus Entella, dove nell’ultima stagione ha giocato nella leva Under 17. In precedenza aveva trascorso un anno e mezzo in Spagna, insieme al Rayo Vallecano.

Il percorso era iniziato al San Bartolomeo Cervo, con l'Under 14 e una marcatura realizzata con la casacca della Prima Squadra.