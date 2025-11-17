Calcio, Eccellenza. Un punto e mille rimpianti a Bogliasco per il Millesimo, i giallorossi protestano per la direzione di gara

Sfida intensa e combattuta quella andata in scena al “Garrone”, dove Bogliasco e Millesimo si dividono la posta in palio al termine di uno 0-0 comunque ricco di episodi. Un punto prezioso per la squadra di Palermo, utile nella corsa salvezza, mentre il Millesimo (furente per la direzione di gara) vede rallentare la propria scalata verso le zone alte della classifica.
Gli ospiti partono meglio e creano le occasioni più pericolose del primo tempo: Gualtieri sfiora il palo con un diagonale insidioso, mentre Totaro spreca due colpi di testa da buona posizione. Il Bogliasco risponde soprattutto su palla inattiva, con Sighieri che impegna Conde su calcio piazzato.
Nella ripresa aumenta la tensione. Al 50' il Millesimo protesta per un intervento duro di Consoli, lasciato correre dall’arbitro Fraticelli. Sei minuti più tardi, Sighieri va vicino al vantaggio con un destro a giro che lambisce il palo.
La partita cambia definitivamente poco dopo il quarto d'ora della ripresa, quando Facello viene espulso per aver interrotto un'occasione da rete. In inferiorità numerica, il Millesimo soffre ma riesce comunque a segnare con Piccardo al 77', rete poi annullata per fuorigioco tra le proteste dei giallorossi.
Nel finale gli ospiti restano addirittura in nove per il rosso diretto ad Andrea Vittori, allontanato per proteste.
BOGLIASCO 0
MILLESIMO 0
Bogliasco: Caruso, Delpino (88' Pisotti), Fanchini, Carta, Lorefice, Sciaccaluga F. (67' Sciaccaluga G.), Rizzo (52' Scarfò), Alesso D. (84' Moltedo), Marrale, Sighieri, Consoli (56' Carnemolla M.).
Allenatore: Palermo
Millesimo: Conde, Siri, Cigliutti (70' Cappellari), Facello, Ndiaye, Vittori A., Totaro (88' La Rosa), Gadau (84' Lazzaretti), Piccardo (86' Vittori Y.), Nacci (59' Villar), Gualtieri.
Allenatore: Macchia
Arbitro: Giacomo Fraticelli di Genova