Calcio. Il Busalla sfonda nei primi venti minuti ed è capolista, ma la Carcarese si consola col ritrovato Brignone

Il Busalla di Massimo Repetti continua a scrivere i propri record. Sul campo di Carcare, la formazione valligiana centra la settima vittoria consecutiva, confermando un momento di forma semplicemente straordinario dopo aver raccolto appena un punto nelle prime tre giornate.

La squadra ospite indirizza immediatamente il match grazie a un approccio aggressivo e di qualità. Già al 16’, Piccardo porta avanti il Busalla, imitato appena quattro minuti più tardi da Curabba. Da qui la partita appare inevitabilmente indirizzata a favore dei genovesi, ma a riaprire le speranze per ll team di Battistel ci ha pensato Francesco Brignone, subentrato in corso d'opera. Per l'attaccante si tratta di un gol dal valore speciale: è il primo dopo il lungo stop per il grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso febbraio sul campo del Pontelungo.

Il Busalla porta così a casa tre punti meritati, frutto del miglior approccio alla gara e dei due gol costruiti nei minuti iniziali. La Carcarese, pur sconfitta, trova una consolazione importante nel ritorno del proprio giocatore più rappresentativo, che potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale per il prosieguo della stagione.



CARCARESE – BUSALLA 1-2

Marcatori: 16’ Piccardo, 20’ Curabba, 71’ Brignone



Carcarese: Giribaldi, Berruti, Ghirardi, Prato, Moretti L., Galli, Brovida, Bablyuk, Kosiqi, Berretta, Chiarlone.

A disposizione: Sciascia, Cancellara, Diamanti, Ferrero, Ricci, Bonifacino, Brignone, Poggi, Spozio.

Allenatore: Battistel



Busalla: Lo Bianco, Garibaldi, Piccardo, Ottoboni, Gattulli, Vignolo, Preti, Bianchino, Curabba, Ymeri, Pelissa.

A disposizione: Vezza, Germi, Sansalone, Salis, Panepinto, Spallarossa, Mosca, Marzi, Draghici.

Allenatore: Repetti



Arbitro: Nicola Mascelloni di Grosseto