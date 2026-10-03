Calcio | Serie C: il Vado ritrova i tre punti! Forlì piegato 1-0 dalla rete in avvio di Rosa

VADO - FORLÌ 1-0 (10' Rosa)

FINISCE QUI! TORNA A VINCERE IL VADO! LA RETE DI ROSA IN AVVIO REGALA ALLA SQUADRA DI RIOLFO TRE PUNTI D'ORO IN CHIAVE SALVEZZA! Forlì ko 1-0 al "Sivori"

94' ammonito Piana, che salterà per squalifica la trasferta di Perugia

94' girata aerea di Tordiglione sull'ennesimo cross del solito Farinetti, sfera alta

91' Bellocci in presa alta mette tutti d'accordo neutralizzando il traversone di Farinetti, ancora quattro e mezzo da giocare

90' sei minuti di recupero

89' ammonito Lischetti, terzo giallo tra le fila rossoblu

87' ultime mosse di Campedelli: dentro Filippo Valentini e Tordiglione, nel Vado spazio a Carlini e Viti per Rosa e Saiani

86' l'ingresso di Coveri ha dato vivacità alla manovra dei biancorossi, altro traversone di Farinelli rispedito al mittente da Piana

85' Coveri fa da sponda per Farinelli, diagonale di prima col destro che si spegne sull'esterno della rete, il Forlì prepara il forcing finale

82' cartellino giallo per Hamlili, entrata in ritardo su Diop

81' Piana si posiziona ovviamente al centro della difesa, Gulinelli leggermente più avanzato a fare da scudo davanti alla retroguardia rossoblu

80' Riolfo si gioca la carta Piana, esce a sorpresa Simonetta, che era entrato al 10' del secondo tempo per De Rinaldis

79' scintille Perretta-Hamlili dopo uno scontro nei pressi della panchina del Forlì, perdita di tempo che sorride ovviamente al Vado

77' lo squillo di Coveri! L'attaccante romagnolo ci prova dal limite, rasoterra velenoso che chiama all'intervento Bellocci, reattivo nel distendersi alla propria destra respingendo il tentativo del numero nove biancorosso

75' il Vado sta faticando parecchio a livello di possesso, si preannuncia un finale di sofferenza per la squadra del presidente Tarabotto

72' Perretta e Perini le novità in casa biancorossa, lasciano il terreno di gioco Mattioli e Gabellini

71' cooling break quando mancano venti minuti al termine

69' ancora Forli pericoloso! Traversone di Farinelli, Saltarelli buca il pallone favorendo la girata di Gabellini, che sbuccia però il destro dal limite dell'area piccola regalando di fatto la sfera a Bellocci

67' Saiani salva il Vado! Corner di Macrì e destro da due passi di Petrelli letteralmente murato sulla linea dall'esterno mancino rossoblu

66' primo cambio per mister Campedelli, esce De Risio ed entra Coveri, autore di cinque reti in questo avvio di campionato

65' bella azione del Vado: esterno di Ferro a premiare l'inserimento di Lazzarini, che restituisce poi al compagno, impreciso nel cercare Lischetti sul secondo palo, sfera direttamente oltre la linea di fondo

64' Lischetti fermato in offside sul lancio dalle retrovie di Saltarelli

62' ammonito Bellocci per perdita di tempo

60' PENALTY REVOCATO, è Petrelli a commettere irregolarità su Hergheligiu, che aveva anticipato l'attaccante biancorosso

58' RIGORE PER IL FORLI', Esposito indica il dischetto per un fallo su Petrelli, veementi proteste del Vado, che usa la card FVS

55' romagnoli ovviamente più in spinta rispetto al Vado in questo avvio di ripresa, Riolfo corre subito ai ripari inserendo Lischetti e Simonetta per Vita e De Rinaldis

52' Farinelli conquista il fondo crossando in area vadese, Hamlili arpiona la sfera in spaccata evitando guai peggiori. Non deve arretrare troppo il baricento la formazione di Riolfo

51' ci prova ancora il Forlì, Gabellini con il sinistro non inquadra lo specchio dal limite

48' contrasto duro ma regolare di Gabellini su Hamlili, apertura per Petrelli che restutuisce al centro al compagno, Saltarelli in scivolata libera i propri sedici metri

47' dialogano bene nello stretto Rosa e Ferro, l'attaccante rossoblu si invola verso l'area perdendo l'attimo per calciare dopo l'intervento di Valentini, bravo a frenare la corsa del numero trentuno di casa

46' si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Sivori": il Vado è avanti 1-0 sul Forli, decide la rete di Filippo Rosa al 10', tra poco il racconto della ripresa

45'+1' Gulinelli non fa complimenti con Gabellini, resta dolorante a terra l'attaccante biancorosso

45' due minuti di recupero

44' sponda di Vita per Ferro, conclusione troppo debole del numero trentuno rossoblu, Theiner controlla senza problemi

43' strappo di Saiani per vie centrali dopo l'ottimo controllo di Hergheligiu, scatta il primo giallo del match per Macrì

42' prova a chiudere in avanti il primo tempo il Forlì, protagonista di una gara fin qui caratterizzata da tanti errori tecnici

35' la squadra di Riolfo sta riuscendo a tenere il baricentro più alto in questi minuti, manca però lucidità in fase di rifinitura al momento di innescare le due punte, Ferro e Vita

28' Vado in campo con ben sette titolari protagonisti della vittoria del campionato di Serie D nella passata stagione, la percentuale più alta considerando le gare giocate fin qui

27' Petrelli di controbalzo col mancino, pallone a centimetri dal palo della porta vadese dopo una deviazione di un giocatore rossoblu, Forlì vicino al pari

25' cooling break al "Sivori"

24' altro piazzato di Macrì, sinistro a giro che assume una traiettoria particolare abbassandosi all'ultimo, Bellocci non si fa sorprendere bloccando il pallone

20' gran botta di De Rinaldis da circa trenta metri, Theiner non rischia la presa e alza in angolo

19' ha alzato i giri del motore la squadra di Campedelli dopo la rete subita, Vado costretto a difendersi e a ripartire

17' parte Macrì col mancino, facile e centrale per Bellocci che controlla in totale sicurezza la sfera

16' Hamlili in ritardo su Rosetti, punizione interessante per il Forlì dal limite dell'area

14' qualche scintilla tra Macrì e Saltarelli, interviene il direttore di gara per sedare gli animi, anche Hergheligiu e Vita allontanano il compagno per evitare inutili sanzioni

10' IL VANTAGGIO DEL VADO! ROSA! Scelta azzeccata da parte di Riolfo! L'esterno rossoblu, schierato titolare a sorpresa, colpisce col mancino risolvendo una mischia in area, nulla da fare per Theiner! 1-0 al "Sivori", rete confermata anche dopo il check al monitor richiesto dai romagnoli per un presunto tocco con il braccio dell'autore del gol

8' ancora Vado in avanti, traversone di Rosa deviato sul secondo palo da un difensore biancorosso, primo corner del match a favore dei padroni di casa

5' De Rinaldis in verticale a cercare l'imbucata per Vita, pallone troppo lungo protetto da Diop, rimessa dal fondo per la formazione di Campedelli

1' si parte! Giornata soleggiata al "Sivori", temperatura ancora estiva. Completo nero per il Vado, divisa biancorossa per il Forlì

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Lazzarini, Gulinelli, Saltarelli; Rosa, De Rinaldis, Hergheligiu, Hamlili, Saiani; Ferro, Vita. A disposizione : Sala, Calvani, Piana, Dellepiane, Viti, Carlini, Candiano, Lionetti, Bruno, Simonetta, Lischetti, Cernigoi. Allenatore : Riolfo

FORLÌ: Theiner, Diop, Valentini, Munaretti; Farinelli, Macri, De Risio, Rosetti, Mattioli; Petrelli, Gabellini. A disposizione : Tagliaferri, Martelli, Coveri, Mandrelli, Onofri, Perini, Perretta, Rossi, Scaccabarozzi, Spinelli, Tordiglione, Valentini. Allenatore : Campedelli

Arbitro: Esposito di Napoli. Assistenti: Scala di Castellammare - Nicodemo di Sapri. Quarto Ufficiale: Gallorini di Arezzo. Operatore FVS: Mino di La Spezia