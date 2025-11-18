Calcio, Argentina Arma. Domenica riapre lo "Sclavi" e il club celebra i numeri del Settore Giovanile

L’Argentina Arma sta vivendo un'importante fase di rilancio del proprio vivaio: un percorso tracciato dal presidente Luigi Barisciani insieme alla compagna Sara Bracco. Il club ponentino ha infatti annunciato di aver raggiunto nelle leve non agonistiche ben 163 iscritti.

Un ruolo centrale nel processo di sviluppo è ricoperto dal direttore organizzativo Fabio Cattaneo, in attesa dell'ormai prossima inaugurazione dell' "Ezio Sclavi". Domenica 23 novembre è in programma il taglio del nastro dello storico impianto ponentino, pronto a tornare a disposizione della società e dei suoi tesserati. Un appuntamento che anticipa un altro evento di rilievo: il 4 gennaio si terrà il primo “Torneo Città di Taggia”, riservato alla categoria Pulcini 2015, con la partecipazione di numerose formazioni provenienti da tutta la Liguria.

Tra entusiasmo e progettualità, l’Argentina Arma prosegue così nel percorso di valorizzazione del proprio vivaio, fulcro del sodalizio rossonero.