Calcio | Vado. Esordio al Sivori per Riolfo, missione punti contro il Forlì

Ritorno a Sestri Levante per il Vado, atteso oggi alle 14:30 dal confronto con il Forlì sul terreno del “Sivori”. La gara, inserita tra i quattro anticipi dell’ottava giornata, sarà diretta da Esposito di Napoli e mette di fronte per la prima volta in una gara ufficiale le due formazioni.

Per Giancarlo Riolfo sarà la prima partita davanti al pubblico di casa da allenatore rossoblù. Dopo l’esordio di una settimana fa a Sassari contro la Torres, il tecnico ha potuto lavorare per un’intera settimana con la squadra, avendo quindi maggiore tempo per intervenire sugli aspetti tattici e sulle soluzioni da adottare.

Il Vado arriva all’appuntamento dopo lo 0-0 ottenuto in Sardegna e cerca un risultato che consenta di interrompere una serie senza vittorie iniziata dopo il successo all’esordio contro l’Atalanta U23. La classifica impone attenzione, con la formazione rossoblù attualmente coinvolta nella zona immediatamente a ridosso dei playout. Dopo la sfida odierna, il calendario proporrà inoltre la trasferta sul campo del Perugia.

Il Forlì si presenta a Sestri Levante con un rendimento complessivamente positivo, anche se il successo lontano da casa non è ancora arrivato. I romagnoli hanno conquistato tre pareggi nelle ultime tre giornate, l’ultimo sul campo dell’Ostiamare, e hanno perso soltanto una delle prime sette partite.

Particolare il rendimento nelle gare esterne disputate finora: il Forlì è sempre riuscito a portarsi avanti nel punteggio, salvo poi farsi raggiungere dagli avversari. Nessuna delle tre trasferte si è quindi conclusa con la porta inviolata e il dato complessivo dei gol incassati è arrivato a quota 11.

Tra gli elementi da tenere maggiormente sotto osservazione c’è Coveri. L'attaccante ha già realizzato cinque reti ed è il miglior finalizzatore della squadra di Nicola Campedelli. Un bottino che, da solo, eguaglia quello prodotto dall'intero reparto offensivo del Vado nelle prime sette giornate.

Riolfo dovrà fare i conti con alcune indisponibilità. A Malanca e Di Munno si aggiunge Ghezzi, fermato da un’infiammazione al tallone. Piana e Saltarelli saranno invece regolarmente convocabili, pur non essendo nelle condizioni fisiche migliori.

Buone notizie arrivano dal reparto offensivo, dove torna disponibile Cernigoi. Prima convocazione, infine, per Viti, difensore centrale classe 2005 arrivato dall’Imperia.



Anche il Forlì arriva alla gara con alcune defezioni. Campedelli non avrà a disposizione Palomba, Attasi e Gaiola, mentre Maretti e Petrelli rientrano nell’elenco dei convocati.

Per entrambe le squadre, dunque, il confronto del “Sivori” rappresenta un passaggio importante dell’ottava giornata: il Vado cerca punti per risalire, il Forlì prova invece a trasformare il buon rendimento mostrato finora in trasferta nel primo successo esterno della stagione.

