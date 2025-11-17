Venerdì nel palazzetto "Ticineto" di Carcare si sono affrontate due delle migliori formazioni del girone A di volley. L'imbattuta formazione albisolese, ha trovato sulla sua strada una agguerrita formazione di casa, che fin dalle prime battute ha messo a ferro e fuoco la difesa avversaria, riuscendo a scavare un solco che sembrava incolmabile, ma a questo punto i padroni di casa inspiegabilmente si bloccano e da un 23 a 17 si arriva al 26 a 24 per gli ospiti.
Varano, resetta e innesta un paio di elementi, da lì alla fine in campo la musica non cambierà più, biancorossi sempre avanti e albisolesi ad inseguire, Arboscello le prova tutte, cambiando anche parecchi elementi della sua ampia rosa a disposizione, senza ottenere riscontro. Il folto pubblico ha assistito ad una gran bella partita, con scambi dove la palla non cadeva mai, attacchi ficcanti e salvataggi incredibili, ricostruzioni, muri, battute velenose. I biancorossi sempre avanti, non mollano più niente e sospinti dai propri fans si impongono 25 a 22, 25 a 17 e 25 a 20.
Sicuramente gli albisolesi non si aspettavano una carcarese così determinata e in palla, che tranne il passaggio a vuoto del primo set, ha giocato alla grande. Il campionato è ancora lungo, ma i biancorossi visti questa sera potranno togliersi delle belle soddisfazioni. L'Albisola ha un organico eccellente e potrà proseguire la sua corsa al vertice, ma questa sera a festeggiare sono stati i valligiani.
Volley | 17 novembre 2025, 12:37
Volley, Serie D maschile. Carcare diesel, i valbormidesi infliggono la prima sconfitta all'Albisola (FOTOGALLERY)
Il fotoservizio di Bruno Oliveri