Calciomercato | Carcarese. Doppio annuncio con Sunday e Maresca

La nota biancorossa:

L’A.S.D. Carcarese annuncia l'arrivo in biancorosso di due giovani talenti di prospettiva: Ifesinachi Sunday e Gabriele Maresca.



Talentuoso centrocampista offensivo dotato di spiccata visione di gioco e grande qualità tecnica, Ifesinachi Sunday (classe 2008) vanta nel proprio bagaglio formativo un'esperienza nel settore giovanile del Bayern Monaco.



Gabriele Maresca (classe 2007), eclettico jolly difensivo capace di ricoprire con efficacia anche compiti di centrocampo, arriva dalla Genova Calcio e ritrova mister Valmati dopo l'esperienza condivisa alla Sestrese in Promozione. Maresca ha già bagnato l'esordio con la casacca biancorossa domenica scorsa nella gara contro il Molassana.

Ad entrambi un caloroso benvenuto in biancorosso