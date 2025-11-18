Sport marketing e strategie commerciali: a gennaio 2026 parte il nuovo progetto Dario Biato Re

Nasce ufficialmente il ramo d'azienda dedicato allo sport marketing. Dalla consulenza integrata alle strategie di recruiting di partner commerciali in ambito sportivo

Dopo la soddisfacente esperienza in ambito calcistico, a gennaio 2026 sarà ufficialmente operativo, all'interno della Dario Biato Re, azienda leader nel real estate un team di consulenti a disposizione di quelle societa' sportive che credono nell'efficacia dello sport marketing.

Il marketing dello sport ha come obiettivo principale la promozione dello sport stesso, attraverso iniziative volte a fidelizzare le aziende commerciali del territorio (e non solo) e incentivare la loro partecipazione attiva traendone un vantaggio. Questo tipo di marketing si concentra sulle organizzazioni sportive, come federazioni, squadre, eventi e anche singoli atleti.



Il marketing sportivo si basa sulla promozione di prodotti e servizi attraverso lo sport, Ogni approccio sfrutta l'enorme potenziale emozionale dello sport per fidelizzare il pubblico e migliorare la notorietà dei brand, rendendo le societa' sportive economicamente indipendenti e sostenibili nel tempo

L’obiettivo chiave è quello di creare un legame emotivo tra il pubblico e l’oggetto della promozione, generando una fedeltà duratura nel tempo. Le strategie includono l’organizzazione di eventi coinvolgenti, il miglioramento dell’esperienza del tifoso (sia dal vivo che online), e la creazione di contenuti multimediali e tecnologici capaci di alimentare la passione del pubblico per lo sport.