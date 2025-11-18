Calcio, Serie D. Botta e risposta tra Rastrelli e Pane, il recupero tra Sestri Levante e Chisola termina 1-1

Un botta e risposta nel giro di due minuti.

Sestri Levante - Chisola si è di fatto concentrata nella fase conclusiva del primo tempo, quando Pane, su punizione, ha risposto in maniera immediata al vantaggio ospite di Rastrelli.

Un punto a testa quindi per le squadre di Ruvo e Ascoli, con i piemontesi ora a -1 dal Vado, mentre i corsari agganciano il Varese a quota 19 punti.