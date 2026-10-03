Savona | Campo Ruffinengo, al via la gara per le nuove torri faro dopo il crollo di marzo

E' stato presentato il progetto esecutivo che permetterà di avviare la gara per l0installazione delle nuovi torri faro al campo Rufifnengo. L'intervento si è reso necessario dopo l'episodio avvenuto il 16 marzo 2026, quando una delle torri faro del campo è caduta. Dopo il crollo, il Comune aveva disposto un periodo di interdizione dell'impianto e poi proceduto alla rimozione di tutte e quattro le torri faro, mettendo in sicurezza l'area. L'iter progettuale è stato avviato nei mesi scorsi, quando sono stati affidati incarichi per la progettazione e la direzione dei lavori, per le opere relative all'impianto di illuminazione e strutturali.

I primi di settembre la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e a fine mese 30 settembre i professionisti hanno trasmesso al Comune anche il progetto esecutivo. A questo punto l'amministrazione può procedere con l'approvazione della progettazione e con l'avvio della gara per individuare l'impresa che realizzerà i lavori. La spesa complessiva prevista per l'intervento ammonta a 270 mila euro. La procedura sarà una gara negoziata senza previa pubblicazione di bando, con la consultazione di almeno cinque operatori economici qualificati, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'intervento prevede innanzitutto il rifacimento della linea elettrica che alimenta l'impianto, comprese le derivazioni verso i nuovi sostegni e la realizzaizone di una nuova dorsale elettrica di alimentazione, collegata al quadro elettrico generale della struttura. I conduttori saranno dimensionati non soltanto per sostenere il carico del nuovo impianto di illuminazione, ma anche per consentire eventuali ampliamenti futuri.

Un altro intervento riguarderà le fondazioni delle torri faro con nuovi plinti in calcestruzzo su cui saranno installate le torri faro e i relativi apparecchi luminosi. Il progetto prevede anche il rifacimento del quadro elettrico generale. Una novità sarà infine l'introduzione di un sistema domotico per la gestione dell'illuminazione. Il sistema consentirà di impostare differenti scenari in base all'utilizzo del campo, con modalità specifiche, ad esempio, per lo svolgimento delle partite o degli allenamenti.