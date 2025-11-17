Calcio, Ceriale. Il mondo capovolto in 12 mesi, triplicato il numero delle reti incassate

Giusto un anno fa la totalità degli addetti ai lavori erano impegnati a celebrare le gesta del Ceriale.

I biancoblu di Mambrin erano infatti riusciti a sedurre fin dalle prime amichevoli estive per la capacità di coniugare compattezza e proposta di gioco.

Passati dodici mesi i piani si sono ribaltati, ma sarebbe un errore focalizzare nella marcia di avvicinamento al campionato 2025/26 le difficoltà dalle parti del "Merlo".

La boa spartiacque è coincisa con l'inizio del 2025: nel girone di ritorno della scorsa stagione sono stati appena 12 i punti conquistati in 15 partite. Il pensiero non può quindi che correre alle dichiarazioni che lo stesso Mambrin (giustamente confermato sette giorni fa dopo il 4-4 contro il Serra Riccò) aveva rilasciato dopo la finale persa di Coppa, quando il tecnico durante la conferenza postpartita aveva ribadito la volontà societaria di non alterare la propria filosofia, evitando di ingaggiare giocatori più esperti per favorire la valorizzazione del proprio vivaio.

Sarà quindi interessante capire come il Ceriale andrà a correggere la rosa nel momento della riaperture delle liste, continuando a fare fede ai propri intendimenti o magari puntando su un paio di giocatori esperti per riuscire a preservare la categoria.

Il dato che più risalta dopo 10 partite disputate è il numero di gol subiti: otto lo scorso anno, ben ventisei nell'arco di questa stagione.

Aver perso in estate Andreetto e Genduso, ceduti all'Arenzano, si è rivelato evidentemente controproducente, tanto che proprio all'interno del pacchetto arretrato biancoblu è probabile arrivino i primi rinforzi invernali.