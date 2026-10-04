Calcio | Albingaunia forza cinque a Ventimiglia, Cocco: "Squadra matura, bravo Cerruti nei momenti chiave"

Primo clean sheet stagionale per mister Cocco e l'Albingaunia nel 5-0 messo a segno sul campo del Ventimiglia.

La prolificità offensiva risalta subito a colpo d'occhio, ma dalle parole del tecnico si percepisce particolare soddisfazione per aver mantenuto la porta inviolata.

"Oggi eravamo particolarmente tirati a livello di organico, come i nostri avversari, ma la squadra ha risposto veramente bene.

Nel primo tempo potevamo chiudere direttamente i conti, ma ci siamo riusciti comunque a inizio ripresa".

Da segnalare la buona prova del portiere Cerruti.

"E' stato autore di un paio di interventi determinanti sul 2-0, impedendo al Ventimiglia di rientrare in partita. Tutta la squadra, con grande maturità ha voluto uscire dal Morel senza subire gol. Sono tre punti importanti per la classifica ma che ci danno soprattutto grande consapevolezza".

Ora la Sampierdarenese, poi il doppio confronto con Finale e Virtus Sanremese.

"E' un calendario evidentemente impegnativo - chiosa Cocco - aver messo un po' di fieno in cascina ci tornerà sicuramente utile"