Calcio, Coppa Italia Promozione. Finale - Albissole vale un posto in semifinale, alle 20:00 il ritorno al Borel

I nomi di tre delle quattro semifinaliste di Coppa Italia Promozione si conosceranno questa sera.

Quel che è certo è che ci sarà almeno una portacolori savonese, figlia dello scontro al Borel (ore 20:00, arbitra Carida di Genova) tra il Finale e l'Albissole.

Un piccolo ma sostanziale vantaggio pende a favore dei ceramisti, dopo la vittoria a firma Cuka dello scorso 5 novembre.

Per la squadra di Cattardico è un momento di grande entusiasmo, complice la possibilità di conquistare il primo posto in campionato dopo la sconfitta della Sestrese per mano del Ca de Rissi. Tutte le energie mentali dei biancoazzurri saranno però concentrate sulla gara di Coppa, così come per un Finale di nuovo sul rettangolo verde dopo le ultime sconfitte incassate contro Praese e Masone.

Sugli altri campi, sempre alle 20:00, Baiardo - Sammargheritese (5-2 per i neroverdi all'andata) e Sestrese - Serra Riccò (si riparte dal 2-1 per i verdestellati).

Il programma si completerà il 3 dicembre con Follo - Magra Azzurri.