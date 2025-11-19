Giudice Sportivo, Serie D. Stop di un turno per quattro giocatori, multato il Sestri Levante

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 16/11/2025
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
TENTONI TOMMASO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI LERNIA MARCO (SALUZZO)
MONTICONE MATTIA NANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
GARE DEL 18/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 – SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.
Per avere propri sostenitori introdotto e lanciato materiale pirotecnico (1 petardo) sul terreno di gioco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
OZARA DENNIS (CHISOLA CALCIO)