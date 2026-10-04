Calcio | Celle Varazze. Squadra inerme contro il Chisola, il dg Cioeta: "Oggi nulla da salvare, ma venderemo cara la pelle"

Il 4-0 incassato dal Chisola testimonia al meglio lo sviluppo della gara tra il Celle Varazze e i torinesi.

I padroni di casa sono apparsi totalmente fuori partita per tutti i novanta minuti, salvo una piccola reazione dopo la prima autorete.



"E' stata una domenica totalmente storta - ha esordito il dg Cioeta - la squadra ha fatto più fatica del previsto dopo due settimane di buoni allenamenti. Due autoreti, gli infortuni ai nostri centrali e un cartellino rosso a Donaggio per un fallo non commesso da lui. Diciamo che c'è tutto il repertorio dei possibili episodi negativi".



La squadra ha dimostrato parecchie difficoltà non solo tecniche, ma soprattutto mentali.

"Sembra ci sia un blocco nei ragazzi, qualcosa che li freni. Farsi un'idea in dieci giorni non è facile, ma serve indubbiamente un cambiamento di rotta nel più breve tempo possibile. Siamo solo a inizio a ottobre, ma a livello di atteggiamento è necessario uniformarsi al campionato. Oggi abbiamo visto un Chisola compatto, coeso e con una buona presenza offensiva: complimenti a loro".



Mercoledì ci sarà il recupero contro il Bra.

"Tornare subito in campo può darci una mano per evitare di rimuginare troppo sulla gara odierna. Ciò che è certo è che venderemo cara la pelle fino alla fine: su questo non ci sono dubbi".