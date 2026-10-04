Calcio | Eccellenza. Savona, Cairese e Pietra Ligure per rimanere in alta quota, l'Albissole cerca l'impresa a Lavagna

Nessuna squadra è ancora a punteggio pieno, ma le prime tre giornate del campionato di Eccellenza hanno già tracciato i primi valori in campo, confermando le premesse per l'intera stagione.
Tutte le formazioni della nostra provincia puntano a un ruolo da protagonista, a partire da Savona e Cairese, che guidano la classifica a quota sette punti insieme a Lavagnese e Molassana.
I biancoblu di Mister Sarpero chiuderanno il programma della giornata scendendo in campo alle 17:00 contro il Campomorone, mentre al "Ferrando" la sfida tra Genova Calcio e Cairese metterà di fronte due autentici decani della categoria come Luca Monteforte e Pietro Buttu.
Trasferta al "Boero", invece, per il Pietra Ligure, voglioso di riscattare la beffarda sconfitta di domenica scorsa contro gli "striscioni". Riconquistare i tre punti sarebbe la medicina migliore per i biancocelesti per riprendere subito la corsa verso la vetta. Turno esterno anche per la Carcarese, attesa dall'Arenzano.
Infine, ad attendere l'Albissole c'è un test decisamente probante: i ceramisti saranno infatti di scena sul campo della Lavagnese con l'obiettivo di conquistare punti preziosi in chiave salvezza.