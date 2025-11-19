Calcio dlettantistico. I recuperi in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria calendarizzati di default il 3 dicembre

Sul portale del Comitato Regionale Ligure è apparso il programma dei recuperi dall'Eccellenza alla Prima Categoria.

Per quanto concerne le gare del girone A e B di Seconda bisognerà invece attendere il pronunciamento delle Delegazioni di Imperia e Savona.

Tornando ai campionati regionali, come anticipato, le partite sono state automaticamente fissate mercoledì 3 dicembre alle ore 20:00, salvo accordi diversi tra le società.

Così hanno fatto in Prima Categoria Oneglia e San Filippo Neri (in campo domani sera alle 20:30), mentre Andora - Camporosso e e Campese Virtus Don Bosco si giocheranno mercoledì 26 novembre alle 20:30.