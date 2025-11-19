Imperia–Cairese si giocherà il 26 novembre: la sfida salvezza nel giorno di San Leonardo, patrono di Imperia

Sarà una giornata particolare e carica di significato quella scelta per il recupero della gara Imperia – Cairese, valida per la 12ª giornata di andata del Campionato di Serie D 2025/2026. La partita, rinviata domenica scorsa, non senza polemiche da parte valbormidese per la decisione tardiva da parte del sindaco Claudio Scajola, a causa del maltempo, è stata ufficialmente riprogrammata per mercoledì 26 novembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 15.00.

Una data tutt’altro che casuale: il 26 novembre, infatti, è la festa di San Leonardo, patrono della città di Imperia. Un’occasione che aggiunge enfasi e atmosfera alla sfida, trasformando il recupero in un evento ancora più sentito dalla città.

In un giorno in cui la città si raccoglie attorno al suo Santo protettore, il calcio diventa così parte integrante delle celebrazioni, rendendo il match contro la Cairese un appuntamento da non perdere per tifosi e cittadini.

L’Imperia, spinta dall’aria di festa e dall’affetto del suo pubblico, cercherà di trasformare questa giornata speciale in un’occasione positiva anche sul campo. Sarà un recupero che promette emozioni, significato e grande partecipazione.