Calcio | Promozione. Terza giornata al via, si cercano le prime gerarchie

Tutte le squadre del girone A hanno almeno marcato un punto nei primi 180 minuti in campo, segno del buon livello di competitivtà che potremo vedere durante l'intera stagione.

Nel gruppone delle prime, a quota quattro, ci sono Baia Alassio e Pontelungo, entrambe impegnate sul campo di casa rispettivamente contro Praese e Borgo Incrociati.

Turno interno anche per la San Francesco Loano, in un match che stuzzica contro il Masone.

Giornata da trasferta invece per Finale, Ceriale e Albingaunia. Navigatore impostato verso Genova per le formazioni di Alessi e Mambrin: i giallorossoblu sono attesi sul campo della Sampierdarenese, mentre la Sestrese sarà l'avversaria odierna per Halaj e compagni.

Rotta verso l'estremo ponente per gli ingauni, con la squadra di Cocco e il Ventimiglia reciprocamente a caccia del primo successo in campionato.



