Savona | Sport, paralimpismo e mental coaching: i campioni ispirano i giovani in Sala Rossa

Una mattinata di emozioni, storie e grande sport nella Sala Rossa del Comune di Savona, lo scorso 29 settembre, per “La mente oltre il limite”, un confronto sull'aspetto mentale e la concentrazione nello sport. Un evento che ha messo al centro la forza mentale, la concentrazione e la resilienza, in un dialogo trasversale tra discipline diverse: dal calcio alla pallanuoto, dalla danza al tennis e a tanti altri sport. Un grande successo organizzativo nato dalla sinergia tra l'Academy Mental Coach di Alessandro Rizzo e il Comitato Italiano Paralimpico di Savona, nella figura del Delegato Gianfranco Pusceddu, organizzatori dell'evento, con il coordinamento tecnico curato dalla stessa Academy, e con il supporto di Tersia Green Power.

Davanti a una platea attentissima di oltre 80 studenti dell'Istituto Boselli-Alberti di Savona e del Convitto Colombo di Genova, si sono confrontati campioni e professionisti di altissimo livello, tra cui il Capitano della Rari Nantes Savona Valerio Rizzo, l’ex allenatore del Genoa Women, Livorno e Albisola, Fabio Fossati. Insieme a loro, diversi atleti e tecnici paralimpici del territorio



Testimonianze potenti come quella della catanese Martina Baldi Mental coach, che ha raccontato come l'ostacolo più grande non sia mai fisico, ma mentale. Un incontro arricchito anche dal racconto in prima persona di Armando Calligaris (Genoa Scuola Calcio), Luisella Frumento (Semplicemente Danza Savona), Raffaella Carlini (campionessa di Karatè) e della Coach Silvia Dema (Juventus One), che hanno saputo emozionare i presenti e approfondire un tema, quello della forza e della resilienza mentale, cruciale per affrontare una sfida complessa.



