19 novembre 2025

Calcio, Coppa Italia Promozione. Finale e Albissole si giocano l'accesso alla semifinale: la cronaca della gara (LIVE)

si riparte dallo 0-1 in favore dei biancocelesti

Calcio, Coppa Italia Promozione. Finale e Albissole si giocano l'accesso alla semifinale: la cronaca della gara (LIVE)

FINALE - ALBISSOLE 0-0

 

20:03 partiti

PRIMO TEMPO

 

Due settimane fa bastò il gol di Cuka per far propria la gara d'andata all'Albissole. Oggi ci sono novanta o piu minuti tutti da giocare al "Borel" e con un Finale, con il coltello tra i denti, pronto a provarci a ribaltarla. Le due formazioni non sono scese in campo domenica vista l'allerta meteo, da capire dunque come saranno gestiti i due undici titolari. 

 

Formazioni

 

FINALE: Mondino, Barbero, D. Puddu, Moretti. Tancredi, Tona, Palumbo, Ballone, Halaj, Ferrara, Dagnino

A disposizione: Grenna, Medas, Minetti, Arzarello, Amatruda, Vuillermoz, Risso, Belvedere, Polito

Allenatore: Alessi

 

ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, Minuto, Chiarlone, Apicella, Iadanza, Romano, Amenduni, Cuka, Macagno, Invernizzi

A disposizione: Pistone, Zunino, Favorito, Bonanni, De Cerchi, D'Aliesio, Dorno, Vierci, Diana

Allenatore: Cattardico

 

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)

Assistenti: Mario Preci (Savona) - Jetmir Hasa (Albenga)

Eric Parodi

