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Calcio | 05 ottobre 2026, 12:45

Calcio | Carcarese, il guizzo di Zunino vale la vittoria ad Arenzano: "Ci meritavamo una soddisfazione simile, ora testa al Savona" (VIDEO)

Calcio | Carcarese, il guizzo di Zunino vale la vittoria ad Arenzano: &quot;Ci meritavamo una soddisfazione simile, ora testa al Savona&quot; (VIDEO)

La mezza delusione per il pari interno contro il Molassana è stata rapidamente smaltita in casa Carcarese.

I biancorossi sono riusciti a ribaltare le sorti di una gara non iniziata nel migliore dei modi, complice il vantaggio crociato realizzato da Sakhi, con il gol nel finale di partita messo a segno da Zunino.

Il centravanti biancorosso ha sottolineato il grande lavoro portato avanti nelle ultime settimane da parte di tutta la truppa di mister Valmati, rilanciando le ambizioni per un campionato di buon profilo.

Mercoledì sarà però già tempo di tornare a calcare il rettangolo verde, per i quarti di Coppa d'Eccellenza contro il Savona.

Gabriele Siri

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