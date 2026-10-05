Calcio | Vado. Il gol di Rosa significa vittoria contro il Forlì: "Un momento bellissimo. Mister Riolfo ci trasmette tanta fiducia"

Filippo Rosa, esterno del Vado, è stato il vero e proprio match winner della sfida contro il Forlì, decidendo l'incontro con una rete fondamentale le sorti della sfida dopo una decina di minuti dal fischio d'inizio.

Un gol che rischia di avere un peso specifico importantissimo, non solo a livello di classifica, ma anche nel processo di consolidamento dei rossoblu nella categoria.



«Ho provato un'emozione indescrivibile - ha dichiarato Rosa - è stato un momento bellissimo. È uscito davvero un bel gol, una giocata che non avevamo nemmeno provato in allenamento ma che fortunatamente è riuscita alla perfezione.»



Dopo alcune partite di assenza dall'undici titolare, Rosa ha ripagato la fiducia sul campo, mettendo al centro del successo il lavoro di squadra.

«Ritrovare una maglia da titolare e segnare mi dà tantissima fiducia, soprattutto perché non giocavo dall'inizio da diverse gare. L'impatto è stato senza dubbio positivo, ma il merito va condiviso con tutta la squadra: abbiamo offerto un'ottima prestazione contro un'avversaria di valore e con un importante potenziale. Sono davvero molto contento. Il mister è arrivato con le idee chiarissime su ciò che andava fatto. Ci sta facendo spingere al massimo in ogni allenamento e questo lavoro intenso ci sta ripagando nei novanta minuti. Oltre all'aspetto tattico e fisico, ci trasmette tanta fiducia, un fattore fondamentale per noi. Veniamo da due partite andate super bene e ora dobbiamo proseguire lungo questa strada.»



Nonostante il momento positivo e una posizione di classifica più serena, l'esterno mantiene alta la guardia per il prosieguo del campionato.

«Sicuramente la classifica ora ci fa stare un po' più tranquilli, ma non dobbiamo assolutamente commettere l'errore di sottovalutare le prossime gare. Dobbiamo continuare a lavorare bene giorno dopo giorno per conquistare il maggior numero di punti possibile".