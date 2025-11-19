Pallanuoto. Per la Rari esame Spandau, Angelini: "Ci aspetta una gara super fisica"

Dopo le prestigiose vittorie contro Steaua Bucarest e Pallanuoto Trieste, la Rari Nantes Savona si prepara ad affrontare un nuovo, intenso doppio impegno tra Len Euro Cup e Serie A1.

Domani alle 19, alla “Zanelli”, i biancorossi ospiteranno lo Spandau Berlino per la quarta giornata del gruppo D della competizione europea. Sabato, invece, la squadra di Alberto Angelini farà visita alla corazzata Pro Recco.

Il tecnico savonese ha analizzato il momento della sua squadra partendo dalle due affermazioni più recenti: "Sono state due belle vittorie all’interno di un percorso molto impegnativo – ha spiegato Angelini –. Una ottenuta su un campo difficile come quello di Bucarest, l’altra in maniera perentoria".

Non mancano però le difficoltà: "Sappiamo di avere qualche problema di organico. All’assenza di Marini si è aggiunta quella di Gullotta, che sta provando a giocare con una maschera protettiva, ma difficilmente sarà della partita domani". Ieri a riposo anche Bruni, alle prese con qualche acciacco dopo gli ultimi impegni ravvicinati.

Tra gli aspetti da migliorare, Angelini indica la gestione dei momenti più delicati: "Dobbiamo saperci difendere e resistere alle fasi di pressione, anche arbitrale, mantenendo compattezza soprattutto nei finali".

Infine uno sguardo ai prossimi due incontri: "Contro lo Spandau sarà una gara super fisica, come tutte quelle disputate in campo europeo. Pur vincendo sono state partite dure e combattute, e fuori casa le avversarie, come abbiamo visto contro lo Sabac, non cambiano atteggiamento. Quanto alla Pro Recco, è sempre un match particolare: il divario si è ampliato quest’anno, ma la affronteremo comunque a viso aperto".