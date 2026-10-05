Calcio | Veloce. Gerundo rende merito allo Speranza: "Squadra forte e ben allenata, sono tra le favorite alla promozione"

Sono parole come sempre spontanee quelle di mister Mario Gerundo, ancor di più dopo aver incassato una sconfitta larga nel derby contro lo Speranza.

L'allenatore granata ha voluto riconoscere i giusti meriti agli avversari, capaci di aggiudicarsi la partita del Levratto con un largo 4-0:

"Lo Speranza è stato più forte di noi, quindi è giusto rivolgergli i complimenti. Per come li ho visti sono tra le quattro squadre più forti del girone: hanno un allenatore bravo come Ponte, giocano in aggressione, mantendendo la squadra corta in campo.

Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, mentre nella ripresa siamo calati in maniera evidente. Abbiamo ragazzi validi e in prospettiva anche forti, ma dobbiamo ancora lavorare e ci manca un po' di esperienza. Forse ci siamo adagiati dopo il bel pareggio con il Camporosso, seppur il 4-0 al 90' sia un risultato troppo pesante per quello che abbiamo fatto. Ora dobbiamo rialzare la testa e pensare alle prossime partite.

Quest'anno - chiosa Gerundo - dobbiamo pensare a disputare un campionato sereno e divertirci. Siamo una squadra giovane e abbiamo delle qualità, ma per puntare alle zone alte della classifica è necessario un periodo di strutturazione".