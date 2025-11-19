Doria Nuoto 2000, esordienti in crescita: brillante 2ª Prova Regionale a Loano

Nel pomeriggio di sabato si è disputata a Loano la seconda prova regionale Esordienti A e B, appuntamento che ha visto impegnati i giovani atleti del Doria Nuoto 2000 nella vasca di casa. Nonostante il fitto calendario di novembre, i ragazzi hanno affrontato la gara con determinazione, mostrando progressi costanti e un’evidente crescita tecnica.
Nella categoria Esordienti B sono scesi in acqua:
Arianna Cuza
Margherita Baldi
Carola Novello
Edoardo Garziano
Tutti hanno evidenziato miglioramenti significativi nei rispettivi tempi, segnale di un lavoro metodico e ben assimilato durante gli allenamenti.
Per la categoria Esordienti A hanno gareggiato:
Bianca Tonon
Sebastiano Bottino
Hyeonsu Frumento
Alberto Leoni Muzza
Pier Paolo Pirritano
Vittorio Sasso
Anche in questo gruppo i riscontri sono stati molto positivi: numerosi atleti hanno registrato nuovi Personal Best, confermando l’ottimo percorso intrapreso nelle ultime settimane.
Una prova che conferma la crescita del gruppo.
La giornata si è chiusa con soddisfazione da parte dello staff tecnico, che ha visto entrambi i gruppi distinguersi per impegno, miglioramenti e spirito di squadra.