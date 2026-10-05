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Calcio | 05 ottobre 2026, 18:34

Calciomercato | La San Francesco Loano ufficializza gli ingaggi di Pavese e Andreetto

Calciomercato | La San Francesco Loano ufficializza gli ingaggi di Pavese e Andreetto

Dalla distinta presentata all’arbitro prima di San Francesco Loano-Masone sono emerse le ufficialità di due nuovi innesti per la rosa di mister Brignoli.

Come anticipato la scorsa settimana, Andrea Pavese è entrato a far parte dell’organico rossoblù. Il difensore classe 2007, ex Pietra Ligure e Carcarese, ha esordito subito da titolare nella gara persa di misura contro i genovesi.

Sempre per il reparto arretrato è arrivato anche il via libera per Loris Andreetto. Il classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Ceriale, è subentrato nel corso della ripresa.

"A Loris e Andrea diamo il benvenuto alla San Francesco Loano - ha dichiarato la dirigenza - ringraziando Carcarese e Ceriale per la collaborazione".

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