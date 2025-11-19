Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Provaci ancora Pietra, il ritorno con il Campomorone vale il pass per la finalissima

Non essere riusciti ad alzare al cielo di Vado Ligure la Coppa Italia di Eccellenza è forse il cruccio principale che il Pietra Ligure si è portato dietro dalla scorsa stagione.
Porre un trofeo in bacheca suggellerebbe infatti l'importante percorso di crescita della società biancoceleste nel corso degli ultimi anni e la possibilità di tornare in campo per conquistare il titolo è quasi a portata di mano.
Alla squadra di mister Moraglia basterà infatti non perdere contro il Campomorone Sant'Olcese per accedere all'ultimo atto del tabellone, dove di fatto ha già preso posizione la Fezzanese, dopo il 5-0 imposto due settimane fa dai verdi alla Voltrese.
Il Pietra ripartirà invece dal 2-1 di Begato, a firma Gabriele Insolito. Un bottino tatticamente prezioso dal quale ripartire nel match del De Vincenzi, contro un avversario che però merita tutte le attenzioni del caso.
In caso di vittoria di misura degli ospiti si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.
Dirigerà la partita Miraglia di Imperia, coadiuvato da Scandale di Genova e Pasquariello di Novi Ligure.
Webcronaca dalle 20:00 su Svsport.it.