Calcio, San Francesco Loano. Ferrara lancia la campagna di riparazione: "Rinforzi già individuati, aspettiamo solo l'apertura delle liste"

L'inizio di stagione è stato evidentemente sotto le aspettative per la San Francesco Loano, ma il vicepresidente Andrea Ferrara e tutto l'entourage rossoblu non vogliono rassegnarsi a un campionato di basso profilo.

Almeno un paio di arrivi sono infatti pronti a raggiungere l'Ellena, con l'obiettivo di rinforzare l'organico di mister Brignoli. A confermarlo è lo stesso dirigente rossoblu:

"I nomi li abbiamo già individuati insieme al nostro allenatore e allo staff, tanto che contiamo all'apertura delle liste di trasferimento di poter ufficializzare le operazioni. Sostituire Celella e Campelli sarà la nostra priorità, dopo le uscite delle scorse settimane. Il campionato è ancora aperto e ci sono davvero tante partite da disputare, non siamo rassegnati a un'annata da bassifondi".