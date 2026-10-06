Allerta Meteo | Mercoledì 7 ottobre scatta l'allerta gialla sulla costa del savonese

Il maltempo arriva in Liguria. Per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, Arpal è emanato l'allerta meteo per pioggia.

In provincia di Savona, nella zona A del ponente savonese l'allerta gialla è prevista dalle 6 alle 15 e nel centro-levante savonese, zona B (così come nelle zone C-E genovese e spezzino) dalle 12 alle 23.59.

Una perturbazione atlantica in avvicinamento porterà sulla Liguria una fase di tempo perturbato destinata a proseguire, a più riprese, fino a venerdì.

Domani le prime precipitazioni sono attese in mattinata sul ponente, anche a carattere temporalesco. I fenomeni più intensi sembrano al momento destinati a rimanere prevalentemente sul mare, ma l’interazione tra scirocco e tramontana sarà determinante per la localizzazione dei temporali più forti.

Sono possibili temporali forti, localmente associati a piogge intense e raffiche di vento. Dal pomeriggio-sera le precipitazioni si sposteranno soprattutto verso il levante.

Giovedì 8 ottobre sono attese nuove piogge sul centro-levante, con una successiva ripresa dei fenomeni sul centro-ponente tra pomeriggio e sera. La fase perturbata proseguirà anche venerdì 9, prima di una graduale attenuazione.

Lo scenario presenta ancora margini di incertezza.



