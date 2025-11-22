Il Meeting Arcobaleno accelera verso il 2026: ottimi riscontri dalla Convention di Madrid

L’edizione annuale della Convention Euromeetings si è conclusa con esiti particolarmente positivi per il Centro Atletica Celle Ligure e per il percorso di crescita del progetto Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa 2026. L’appuntamento, che riunisce gli organizzatori delle principali manifestazioni europee – dalla Diamond League alle prestigiose riunioni delle categorie Gold, Silver e Bronze del circuito World Athletics – si è svolto nei giorni scorsi a Madrid, cuore pulsante dell’atletica continentale.

Tra i protagonisti dell’incontro erano presenti anche Valentina Fazio, direttrice del Meeting Arcobaleno, e Giorgio Ferrando, coordinatore del progetto. La trasferta è stata l’occasione per consolidare relazioni strategiche, aggiornarsi sulle tendenze internazionali e intensificare la promozione dell’evento cellese, favorita anche dalla presenza dei più influenti manager del settore, riuniti nella stessa sede per il loro appuntamento annuale.

Nel corso dei lavori è emersa con chiarezza l’opportunità di fissare la data dell’edizione 2026: giovedì 16 luglio. Una collocazione che permette di inserirsi in un calendario di grande richiamo, a ridosso di eventi di altissimo profilo come il Meeting Herculis di Monaco (10 luglio) e il tradizionale meeting di Lucerna (14 luglio), creando così un asse competitivo particolarmente vantaggioso per atleti e organizzatori.

A fare da ponte tra il Meeting Arcobaleno 2025 e quello del 2026 arriverà ora un momento significativo per la comunità sportiva cellese: la consegna della Borsa di Studio dedicata a Michele Olmo. La cerimonia si terrà lunedì 1° dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Celle Ligure, confermando il forte legame tra l’evento e il territorio.