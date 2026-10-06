Giudice Sportivo | Serie D. Due turni di stop per Reali del Millesimo, una giornata a Donaggio

GARE DEL 4/10/2026: SERIE D GIRONE A
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
GERMANO MAURIZIO (ASTI)
NEGRO ANDREA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:
SAMMOUNI RAYAN (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
REALI STEFANO ROBERTO (MILLESIMO CALCIO)
Per avere a gioco in svolgimento colpito un giocatore avversario con una gomitata.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
DONAGGIO LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ZANON MANUEL (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
JEBBAR MOUNIR (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.)
AMMONIZIONE (III INFR)
FIUMANO FILIPPO (BORGOSESIA CALCIO)
GHELLER RICCARDO (BORGOSESIA CALCIO)
FIOCCARDI MATTEO (LASCARIS 1954 ASD)
PALMA GIUSEPPE (SALUZZO)
CILIBERTO ALESSANDRO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
AMMONIZIONE (II INFR)
CIRIO EDOARDO (ALESSANDRIA CALCIO1912 US)
BRESCIANI DANIEL (ASTI)
GATTO EMANUELE (ASTI)
GJURA KLETO (ASTI)
ISOLDI VINCENZO (ASTI)
MAZZUCCO LUCA EMANUELE (ASTI)
CASELLI FILIPPO (BIELLESE 1902)
DE MORI RICCARDO (BIELLESE 1902)
NAAMAD JABIR (BIELLESE 1902)
MATALONI GABRIELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
SCIEUZO FILIPPO (FEZZANESE)
VIETINA ALESSIO (FEZZANESE)
PUENTES LONDONO JUAN CA (IMPERIA CALCIO SRL)
ROTA ARENSI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
AMMONIZIONE (I INFR)
TOMA ANDREA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
DAYAN NEVES PINHEI PEDRO (BORGOSESIA CALCIO)
DI BATTISTA MATIAS (CELLE VARAZZE F.B.C.)
CASAZZA GABRIELE (CHISOLA CALCIO)
OZARA DENNIS (CHISOLA CALCIO)
PAULA DA SILVA JOAO AFONSO (CHISOLA CALCIO)
ROSANO SAMUELE (CHISOLA CALCIO)
STANGA LUCA (DERTHONA FBC 1908)
CAROLLO MARCELLO (GOZZANO SSDRL)
LA CAVA ANDREA (GOZZANO SSDRL)
PASTORE MARCO (LIGORNA 1922)
CONDE XHAKA (MILLESIMO CALCIO)
GHIBAUDO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
INSOLITO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
LETTIERI VINCENZO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.)
BIANCHI NICCOLO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
CHIWISA MANNAH (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
SQUARISE LUCA (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)