Allerta Meteo | Livello giallo prolungato sul centro-levante: nel Savonese resta alto il rischio temporali

La fase di maltempo annunciata nelle scorse ore è entrata nel vivo e il quadro dell'allerta meteo in Liguria viene aggiornato con una nuova proroga. Arpal ha infatti esteso fino alle 15 di domani, giovedì 8 ottobre, l'allerta gialla per temporali sulle zone B, C ed E, corrispondenti al centro e al levante della regione. Sul Ponente, zona A, l'allerta terminerà invece alle 15 di oggi, mercoledì 7 ottobre.

Per il Savonese, dunque, resta particolare attenzione nelle aree interessate dalla zona B, mentre il Ponente provinciale ricadente in zona A si avvia alla conclusione della fase di allertamento.

Rispetto alle previsioni diffuse ieri, quando era stata annunciata un'allerta distinta tra Ponente e centro-levante, la perturbazione sta confermando una dinamica progressiva, con fenomeni destinati a spostarsi verso le aree centrali e orientali della regione.

Le prime piogge hanno interessato la Liguria già nella notte, soprattutto sul Ponente. Una linea temporalesca è attualmente presente sul mare antistante la costa savonese e si sta lentamente avvicinando alla terraferma. Dalla tarda mattinata sono attese precipitazioni più diffuse anche sul centro e sul levante, con la possibilità di nuovi rovesci e temporali anche nel corso della serata.

Il peggioramento è legato all'avvicinamento di una perturbazione atlantica che sta richiamando verso la Liguria aria molto umida, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni localmente intensi. Già nell'avviso diffuso ieri Arpal segnalava la possibilità di temporali forti, associati a piogge intense e raffiche di vento, con una progressiva evoluzione dei fenomeni da Ponente verso Levante.

La situazione non è però destinata a risolversi rapidamente. Dopo una possibile attenuazione nel corso della notte, domani il Libeccio tornerà a convogliare aria umida sulla Liguria, favorendo nuove precipitazioni soprattutto sui settori maggiormente esposti e sulle zone orografiche.

La nuova finestra di allerta conferma quindi una fase di instabilità che, pur non assumendo al momento caratteristiche di criticità diffusa, richiede attenzione soprattutto in presenza di rovesci temporaleschi improvvisi, precipitazioni intense e raffiche di vento. La classificazione gialla indica infatti la possibilità di fenomeni puntuali anche intensi e repentini.

Il quadro meteorologico resta in evoluzione e sarà quindi importante seguire i prossimi aggiornamenti di Arpal e della Protezione civile regionale, soprattutto nelle prossime ore, quando la linea temporalesca presente sul mare raggiungerà la costa.