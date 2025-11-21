Pallanuoto. Per la Rari ancora un successo europeo. Rizzo: “Partita intensissima, abbiamo imposto subito il nostro ritmo”

Valerio Rizzo, capitano della Rari Nantes Savona, è intervenuto ai microfoni di SvSport dopo il successo per 17-11 dei biancorossi in Len Euro Cup contro lo Spandau Berlino. Una vittoria pesante, che consente alla Rari di staccare con due giornate d’anticipo il pass per la fase a eliminazione diretta della competizione, chiudendo la pratica qualificazione nel Gruppo D.

"Il punteggio finale è largo, ma la partita in acqua è stata intensissima — ha dichiarato Rizzo — Loro avevano l’occasione per rimanere ancora attaccati alla qualificazione; siamo però riusciti subito a imporre il nostro ritmo, che fondamentalmente era quello che ci era mancato nella gara d’andata, dove siamo partiti con quel gap di 0-4 che ci ha condizionato. Questa volta invece siamo riusciti a partire bene, l’abbiamo messa subito sui binari giusti: quando è così dobbiamo essere lucidi e continuare a insistere senza guardare il tabellone e continuare a fare il nostro gioco".

Chiusura dedicata al prossimo, difficilissimo impegno di Serie A1 in casa della Pro Recco: "Sappiamo di avere un calendario fittissimo fino alla pausa. Ogni volta, dopo le partite di coppa, ne abbiamo una importante e determinante di campionato, ma siamo preparatissimi fisicamente e soprattutto mentalmente".