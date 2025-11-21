Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Effettuato il sorteggio tra Speranza e Olimpic

Si è svolto nella giornata odierna il sorteggio che ha definito l’ordine di svolgimento dell’accoppiamento Q2, l’unico ancora in sospeso nel quadro delle gare programmate per il 21 gennaio e il 4 febbraio 2025.

Dopo la definizione degli altri abbinamenti – Virtus Sanremese Calcio–Albingaunia, Borgoratti–Atletico Quarto e F.C. Lavagna 2.0–Lerici F.C. – l’attenzione era tutta rivolta sull'ordine di svolgimento del doppio confronto tra Speranza e Olimpic.

Proprio i savonesi disputeranno la gara di andata a fine gennaio tra le mura amiche, due settimane più tardi il ritorno al "Baciccia - Ferrando"