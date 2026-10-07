Calcio | Albissole. Il microfono torna aperto per mister Cattardico: "Contro la Lavagnese una grossa prestazione, riavremo Diana a dicembre"

Dopo un mese di silenzio, mister Cristian Cattardico è tornato a parlare di fronte ai taccuini.

Lo ha fatto nella sala stampa di Lavagna, dopo la sconfitta di misura maturata per i ceramisti in casa dei bianconeri.

La classifica resta deficitaria, ma la prova ha comunque soddisfatto il tecnico biancoceleste.

«Abbiamo fatto a mio avviso una grossa partita, perché venire a Lavagna su un campo difficile contro una squadra forte e fare questo tipo di prestazione sicuramente per il futuro dà buone indicazioni». L'allenatore ha poi ammesso con franchezza: «È normale che poi uscire con zero punti non fa mai piacere, però dobbiamo cercare di ripartire dalla prestazione che abbiamo fatto oggi».

Sull'andamento della gara e sulle occasioni create, il tecnico ha sottolineato l'importanza del cinismo negli episodi chiave: «Sapevamo che la Lavagnese ha giocatori di qualità e può metterti in difficoltà. Quando vieni su questi campi e hai quelle due o tre occasioni o situazioni dove puoi fargli male, devi sfruttarle. Nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi».

Non sono mancati i temi legati alle defezioni e all'infermeria, dato che la squadra ha dovuto fare a meno di pedine fondamentali come Moscatelli e il capitano Diana. Cattardico non ha voluto accampare scuse: «Non è mai bello parlare degli assenti. Noi siamo un gruppo forte e dobbiamo andare avanti sulla nostra strada senza pensare a chi mancava oggi. Chi ha giocato ha fatto quello che doveva fare». Riguardo alle condizioni dell'attaccante e capitano, il mister ha fatto chiarezza sullo stop: «Diana ha un problema abbastanza serio: fino a dicembre purtroppo probabilmente non ce l'avremo, però chi lo sta sostituendo sta facendo bene».

Con un solo punto raccolto nelle prime quattro uscite di campionato, la classifica riserva qualche grattacapo, ma la società e la guida tecnica mantengono la rotta ben salda. Cattardico ha ricordato con orgoglio il percorso della passata stagione: «L'anno scorso abbiamo finito il campionato non perdendo mai una partita e vincendo tutte e tre le competizioni. Siamo partiti non bene ma sotto l'aspetto dei risultati e basta, perché poi le prestazioni ci sono sempre state. Sapevamo che era un campionato difficile; abbiamo fatto una scelta confermando la totalità della rosa e quindi sapevamo le difficoltà a cui potevamo andare incontro, ma il campionato è appena iniziato».