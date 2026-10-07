Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Pietra ospite del Rivasamba, confronto diretto tra Carcarese e Savona

Clima umido e uggioso sui quarti di finale di andata della Coppa Italia di Eccellenza.

Le squadre del massimo campionato regionale si ritroveranno per il primo dei due appuntamenti utili a decretare le quattro migliori formazioni del tabellone.

Trasferta all’Andersen di Sestri Levante per il Pietra Ligure di mister Moraglia, detentore del trofeo. Contro i calafati è prevista una buona dose di turnover, anche in vista del big match di domenica contro la Lavagnese. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:00, in anticipo rispetto al resto del programma.

Alle 20:00 prenderanno invece il via Lavagnese-Genova Calcio, Sammargheritese-Athletic Club Albaro e Carcarese-Savona.

Il derby provinciale del Corrent rappresenterà un’opportunità per i tecnici Valmati e Sarpero di dare spazio all’intero organico, dopo un avvio di stagione che ha già permesso a entrambe di mettere in cascina un buon bottino di punti. La sfida si preannuncia combattuta e aperta a ogni risultato, anche ai dettami tattici proposti dai due allenatori.

Le gara di ritorno sono state fissate per il 21 ottobre.



Le designazioni:

Carcarese – Savona FBC 1907

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)

Assistente 1: Giulio Fantino (Savona)

Assistente 2: Mario Preci (Savona)

Rivasamba H.C.A. – Pietra Ligure 1956

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Assistente 1: Nicolò Orsini (La Spezia)

Assistente 2: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)

Sammargheritese 1903 – Athletic Club Albaro

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)

Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)

Assistente 2: Davide Biggi (Genova)

Lavagnese 1919 – Genova Calcio

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)

Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)