Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Pietra ospite del Rivasamba, confronto diretto tra Carcarese e Savona

Clima umido e uggioso sui quarti di finale di andata della Coppa Italia di Eccellenza.
Le squadre del massimo campionato regionale si ritroveranno per il primo dei due appuntamenti utili a decretare le quattro migliori formazioni del tabellone.
Trasferta all’Andersen di Sestri Levante per il Pietra Ligure di mister Moraglia, detentore del trofeo. Contro i calafati è prevista una buona dose di turnover, anche in vista del big match di domenica contro la Lavagnese. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:00, in anticipo rispetto al resto del programma.
Alle 20:00 prenderanno invece il via Lavagnese-Genova Calcio, Sammargheritese-Athletic Club Albaro e Carcarese-Savona.
Il derby provinciale del Corrent rappresenterà un’opportunità per i tecnici Valmati e Sarpero di dare spazio all’intero organico, dopo un avvio di stagione che ha già permesso a entrambe di mettere in cascina un buon bottino di punti. La sfida si preannuncia combattuta e aperta a ogni risultato, anche ai dettami tattici proposti dai due allenatori.
Le gara di ritorno sono state fissate per il 21 ottobre.
Le designazioni:
Carcarese – Savona FBC 1907
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Giulio Fantino (Savona)
Assistente 2: Mario Preci (Savona)
Rivasamba H.C.A. – Pietra Ligure 1956
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Nicolò Orsini (La Spezia)
Assistente 2: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
Sammargheritese 1903 – Athletic Club Albaro
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Davide Biggi (Genova)
Lavagnese 1919 – Genova Calcio
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)